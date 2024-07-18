В декабре 2023 года президент присвоил защитнику звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.

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Залужный получил шеврон павшего Героя

Родители погибшего бойца 3-й штурмовой бригады Дмитрия Церахто передали экс-главе Сил обороны Украины шеврон сына.

Татьяна и Валерий. Он дошел до меня. Он у меня... Помним всех,

– написал Валерий Залужный.



Залужный получил шеврон погибшего Героя Украины Дмитрия Церахто "Грека" / Фото Валерия Залужного

В письме родителей защитника говорилось о том, что их сын очень верил в победу Украины и очень уважал Валерия Залужного.

В декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воину звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.

"Мы получили награду сына от президента Украины вместе с Вами в один день, но постеснялись подойти к Вам, выразить Вам свое уважение и передать этот шеврон. Поэтому просим Вас почтить память о нашем сыне и принять его сейчас", – говорится в письме родителей погибшего бойца.