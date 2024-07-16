Об ужасной потере городской голова Сергей Надал, а также Тернопольский национальный педагогический университет, в котором воин учился. На фронте Тарас спас много жизней, вытаскивал собратьев из самого ада. За это он был награжден нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ.

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Что известно о павшем защитнике

Тарас был выпускником факультета педагогики и психологии Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Там он продолжил получать высшее образование, в частности магистерский уровень по специальности "Психология".

Еще год назад в одной из аудиторий родного университета студент и воин сдавал квалификационный экзамен по психологии. Преподаватели вспоминают, как после объявления результатов все стоя аплодировали ему, благодарили за героизм и мужество, за верность родной земле и украинскому народу.

Но мы не знали тогда, что в последний раз его обнимаем, просим беречь себя и вернуться живым и здоровым... Тарас был очень искренним и светлым человеком, всегда готов поддержать, помочь, утешить,

– сообщили в университете.

Студент-воин защищал свою бакалаврскую работу уже с передовой, поскольку несмотря на отпуск его срочно вызвали вернуться к выполнению своих обязанностей. Тема его работы звучала так: "Особенности психологической готовности мобилизованных военнослужащих к ведению боевых действий".

"Проклятая война веселого и беззаботного юношу превратила в мужественного и достойного мужчину, бесстрашного и чрезвычайно дисциплинированного воина. На войне Тарас много раз спасал человеческие жизни, вытаскивал из самого ада своих собратьев... Вот только себя не смог уберечь", – добавили там.

Жуткое известие подтвердила и его мама Ольга Гондз. Тарас погиб 13 июля во время вражеского обстрела на одном из направлений в Донецкой области. "Нет между нами моего Тарасика... Тебе еще жить и жить", – написала женщина.

Известно также, что защитник был награжден почетными нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "За сохраненную жизнь".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Гондзы. Вечная память украинскому воину, который до последнего вздоха защищал родную землю.