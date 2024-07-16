Про жахливу втрату міський голова Сергій Надал, а також Тернопільський національний педагогічний університет, у якому воїн навчався. На фронті Тарас врятував багато життів, витягував побратимів із самого пекла. За це він був нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ.
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Що відомо про полеглого захисника
Тарас був випускником факультету педагогіки й психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Там він продовжив здобувати вищу освіту, зокрема магістерський рівень зі спеціальності "Психологія".
Ще рік тому в одній з аудиторій рідного університету студент і воїн складав кваліфікаційний іспит із психології. Викладачі пригадують, як після оголошення результатів усі стоячи аплодували йому, дякували за героїзм і мужність, за вірність рідній землі й українському народу.
Але ми не знали тоді, що востаннє його обіймаємо, просимо берегти себе і повернутися живим і здоровим... Тарас був надзвичайно щирою і світлою людиною, завжди готовий підтримати, допомогти, розрадити,
– повідомили в університеті.
Студент-воїн захищав свою бакалаврську роботу уже з передової, оскільки попри відпустку його терміново викликали повернутися до виконання своїх обов'язків. Тема його роботи звучала так: "Особливості психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців до ведення бойових дій".
"Клята війна веселого й безтурботного юнака перетворила на мужнього та гідного чоловіка, безстрашного і надзвичайно дисциплінованого воїна. На війні Тарас багато разів рятував людські життя, витягував із самого пекла своїх побратимів... От тільки себе не зміг вберегти", – додали там.
Моторошну звістку підтвердила і його мама Ольга Гондз. Тарас загинув 13 липня під час ворожого обстрілу на одному із напрямків в Донецькій області. "Немає між нами мого Тарасика... Тобі ще жити та жити", – написала жінка.
Відомо також, що захисник був нагороджений почесними нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ "За збережене життя".