У грудні 2023 року президент присвоїв захиснику звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.

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Залужний отримав шеврон полеглого Героя

Батьки загиблого бійця 3-ї штурмової бригади Дмитра Церахто передали ексголовкому Сил оборони України шеврон сина.

Тетяна і Валерій. Він дійшов до мене. Він у мене... Пам'ятаймо всіх,

– написав Валерій Залужний.



Залужний отримав шеврон загиблого Героя України Дмитра Церахто "Грека" / Фото Валерія Залужного

У листі батьків захисника йшлося про те, що їхній син дуже вірив у перемогу України і дуже поважав Валерія Залужного.

У грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв воїну звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.

"Ми отримали відзнаку сина від президента України разом з Вами в один день, але посоромились підійти до Вас, висловити Вам свою повагу і передати цей шеврон. Тому просимо Вас вшанувати пам'ять про нашого сина і прийняти його зараз", – ідеться у листі батьків загиблого бійця.