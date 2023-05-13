Об этом Залужный рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову для его проекта "Год". Украинский генерал подчеркнул, что ему интересно мнение Герасимова, передает 24 Канал.

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У России есть один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас, к сожалению, ничего свежего не публикует. Мне интересно его мнение как военного... Это генерал Герасимов,

– сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что речи диктатора Владимира Путина он не смотрит и не читает.

Залужный добавил также, что врага нельзя недооценивать, потому что "он коварен и непредсказуем".

"Это сильный враг, которого нам, военным, тоже нужно уважать ради победы", – подытожил он.

Ротации в русской армии

В начале 2023-го Путин снизил генерала Сергея Суровикина, сделав заместителем нового командующего войсками России в Украине. Валерия Герасимова. При этом Герасимов сохранил за собой должность начальника генштаба, а Суровикина также оставили за главного воздушно-космических сил России.

Эта замена командующего войсками России в Украине свидетельствует о системных проблемах в российской армии и признании неспособности достичь желаемых целей.

Результаты Герасимова как руководителя полномасштабного вторжения тоже сложно оценить как успешные для России.