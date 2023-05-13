Про це Залужний розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для його проєкту "Рік". Український генерал наголосив, що йому цікава думка Герасимова, передає 24 Канал.

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У Росії є один воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз, на жаль, він нічого свіжого не публікує. Мені цікава його думка як військового... Це генерал Герасимов,

– сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що промови диктатора Владіміра Путіна натомість він не дивиться та не читає.

Залужний додав також, що ворога не можна недооцінювати, бо "він підступний і непередбачуваний".

"Це сильний ворог, якого нам, військовим, теж треба поважати заради перемоги", – підсумував він.

Ротації у російській армії

На початку 2023-го Путін понизив генерала Сергія Суровікіна, зробивши заступником нового командувача військами Росії в Україні Валерія Герасимова. При цьому Герасимов зберіг за собою посаду начальника генштабу, а Суровікіна також лишили за головного Повітряно-космічних сил Росії.

Ця заміна командувача військами Росії в Україні свідчить про системні проблеми у російській армії і визнання нездатності досягти бажаних цілей.

Результати Герасимова як керівника повномасштабного вторгнення теж важко оцінити як успішні для Росії.