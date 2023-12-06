Волонтер Татьяна Портянко имеет разряд по шашкам и своей виртуозной игрой уже собрала немало средств на ВСУ. Также она родилась в Звягеле (бывший Новоград-Волынский), как и Валерий Залужный.

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Таня, поздравляю, мне очень приятно участвовать в этом действе. И мне еще очень приятно, что ты моя землячка. Ты великая молодец! И очень здорово, что мы из одного города и прославляем свою страну, потому поздравляю тебя с праздником! Береги себя, успехов тебе и побед,

– сказал Залужный.

Что известно о юной волонтерке

Девочка сейчас живет в Киеве, а в Звягеле у нее бабушка – журналистка Лариса Герус, к которой внучка приезжала в гости и здесь играла в шашки, чтобы собрать деньги для ВСУ.

В прошлом году девочка собрала для ВСУ 100 тысяч гривен, играя в шахматы.



Татьяна Портянко собирает деньги для ВСУ играя в шахматы / Фото соцсети

Ведущие программы "Завтрак с 1+1" Руслан Сеничкин и Людмила Барбир передали Татьяне шахматы и флаг Украины с автографом Валерия Залужного.