Залужный рассказал партнерам, что украинцы платят очень высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис безопасности со времен Второй мировой войны.

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Украина знала, что полномасштабной войны не избежать

Главнокомандующий подчеркнул, что война у нас идет с 2014 года. Не АТО, не ООС, а именно – война. Каждый день этой войны и каждый убитый солдат были для нас наукой. По словам Залужного, Украина отдавала себе отчет, что рано или поздно полномасштабная агрессия начнется, и готовилась к этому.

Мы ясно понимали, что именно первый месяц будет переломным. Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захват города Киева,

– отметил военный.

Он добавил, что теперь мы не только ведем оборону, но и контрнаступление. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении.

Методы нацистов не изменились

Залужный отметил, что россияне действуют как нацисты во время Второй мировой. Это тотальное уничтожение гражданских объектов, убийства мирных людей, гуманитарная катастрофа, отсутствие поставок гуманитарных грузов.

Отдельно военный отметил, что россияне все прекрасно понимают и совершают зверства сознательно. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры российских солдат.

Весь мир знает, что такое Буча, Гостомель, Бородянка. Это огромное горе в 21 веке в самом центре Европы,

– добавил Залужный.

Он вспомнил о защитниках Мариуполя, своими героическими действиями сдержавшими многотысячную группировку противника. Также упомянул успешное уничтожение крейсера "Москва".

Надо укреплять противоракетную оборону

Несмотря на это, враг поддерживает высокую интенсивность ракетных обстрелов – преимущественно 10 – 14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только Украине, но и странам-членам НАТО, потому что каждая ракета несет 400 – 600 килограммов тротила. Поэтому следует укреплять противоракетную оборону. Война требует применения современного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО.

В заключение Залужный поблагодарил партнеров за оказанную помощь.

Залужный показал, как ВСУ готовятся работать с гаубицами М777: