Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отрывок из предисловия, которое Залужный написал осенью 2024 года к книге журналиста УП Романа Романюка "Чем будут воевать в Третьей мировой".
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Что говорит Залужный о равенстве между обороной и наступлением?
Валерий Залужный считает, что в течение ближайших двух лет будет восстановление равенства между обороной и наступлением.
Согласно ранее выведенной логике, первое, чего мы можем ожидать в ближайшие два года, это безоговорочное восстановление паритета в обороне и наступлении, что позволит снова проводить эффективные наступательные действия на поле боя,
– написал дипломат.
По его словам, это станет возможным из-за определенных тенденций, в частности:
- Влияние РЭБ на средства разведки и высокоточное оружие скорее всего будет нивелировано путем перехода на альтернативные каналы связи и передачи данных вне радиоэлектронного спектра электромагнитных волн. Также на это повлияет развитие средств уничтожения комплексов РЭБ. Это не приведет к исчезновению РЭБ с поля боя, однако существенно сузит спектр ее эффективного применения.
- Появление возможности физического уничтожения средств визуальной разведки противника, в частности беспилотных авиационных комплексов оперативного и тактического уровней, а также стационарных комплексов оптического наблюдения с помощью дронов-перехватчиков дронов всех типов, а также лазерных технологий ослепления оптики.
- Масштабирование, дальнейшее удешевление, увеличение радиуса действия и автономности высокоточных средств поражения, что позволит дистанционно уничтожать личный состав, вооружение и военную технику противника в опорных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения, срывать логистические цепи и обеспечивать эффективную логистическую блокаду, чтобы сначала "выжимать" противника из районов обороны, а затем занимать фактически пустые позиции.