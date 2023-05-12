Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал", сообщает 24 Канал. По его словам, такие действия врага иногда запутывали наше военное руководство.

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Как Россия готовилась к полномасштабной войне

Валерий Залужный отметил, что военная наука в России очень сильно развита и полномасштабное вторжение там планировалось долго. Враг комплексно планировал свои действия, относящиеся ко всем сферам деятельности русского войска.

Планировалась эта операция достаточно подробно. Даже группировки войск, которые готовились к наступательным действиям, несколько раз менялись. Они же также проводили обучение, также проводили соотношение, видели, что такой вариант не подходит, затем производилась замена и проводились следующие шаги с прибывающими частями,

– говорит Залужный.

Как готовилась Украина

Главнокомандующий ВСУ отметил, что накануне вторжения он анализировал разные возможные сценарии. Однако командующие, Генштаб и генерал Залужный готовились к условиям противостояния с противником, у которого существенное преимущество в технике и живой силе в условиях наступления со всех сторон, которое будет мощным и стремительным.

Валерий Залужный говорит, что к концу февраля накануне нападения военное руководство уже исчерпало варианты развития событий. В то же время, отрабатывались все действия, если решения были не эффективными, то командование работало над другими. Ко вторжению Украина провела комплексную подготовку. В частности, речь идет об обучении и перемещении техники по Украине.

Относительно перемещений техники Залужный только сказал, что это происходило в ночное время. Кроме того, подготовка проходила в условиях, когда большинство бригад ВСУ находились в зоне ООС, а меньшинство восстанавливало боеспособность в тылу. Другую информацию о подготовке Украины к полномасштабному вторжению генерал пообещал рассказать после нашей победы.