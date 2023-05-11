Залужный также заверил, что наша армия реформируется и уходит от военных норм прошлого. Однако он отметил, что это очень сложный процесс.

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Залужный не терпит "совок" в ВСУ

Главнокомандующий рассказал, что советская армия довольно долгое время "жила" в военном подходе ВСУ. Более того, по его словам, некоторые отголоски периода Советского Союза до сих пор остаются среди украинских солдат.

Не до конца она завершила свое существование,

– подчеркнул Залужный.

Несмотря на это, генерал подчеркнул, что совершенно не собирается терпеть "совок" в рядах ВСУ. Так что если он лично найдет представителя советской армии, то долго разбираться не будет, даже если этот человек занимает высокий военный пост.

Обратите внимание! Под "совком" Залужный имел в виду управление и обучение военных по стандартам Советского Союза. То есть, это армия, в которой окостенела система управления, нет никакой обратной связи и действует жесткая иерархия. Эта модель довольно неэффективна и это можно увидеть на примере России, которая до сих пор пользуется советскими методами организации своих солдат.

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