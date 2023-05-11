Залужный также заверил, что наша армия реформируется и уходит от военных норм прошлого. Однако он отметил, что это очень сложный процесс.
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Залужный не терпит "совок" в ВСУ
Главнокомандующий рассказал, что советская армия довольно долгое время "жила" в военном подходе ВСУ. Более того, по его словам, некоторые отголоски периода Советского Союза до сих пор остаются среди украинских солдат.
Не до конца она завершила свое существование,
– подчеркнул Залужный.
Несмотря на это, генерал подчеркнул, что совершенно не собирается терпеть "совок" в рядах ВСУ. Так что если он лично найдет представителя советской армии, то долго разбираться не будет, даже если этот человек занимает высокий военный пост.
Главнокомандующий ВСУ отказался ехать на встречу с военными НАТО
- Валерий Залужный 10 мая не прибыл на встречу руководителей Военного комитета Альянса. Он отметил, что это произошло из-за тяжелой ситуации на фронте.
- Кроме этого, генерал не смог присоединиться даже из-за видеосвязи. Об этом он заранее предупредил адмирала НАТО Роба Бауэра в своем письме.
- Вместо Залужного на встрече руководителей оборонных ведомств НАТО выступил военный представитель Украины при НАТО Сергей Салкуцан. Он подробно рассказал о ситуации на поле боя.