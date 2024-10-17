Об этом он заявил во время своего выступления в Chatham House в Лондоне, сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Залужный высказался о мобилизации в Украине

Валерий Залужный отметил, что Украина с 2013 года начала строить демократию и с того времени уже надо было менять подходы к мобилизации.

Подходы к мобилизации оставались абсолютно советскими. А эти подходы к мобилизации, хочу вам напомнить, возникли еще во времена Петра I и их принципы совсем не менялись. Поэтому нужно было это изменить, но с другой стороны мы можем это изменить, когда будет время,

– сказал Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ в отставке говорит, что изменения могут произойти, когда Украина будет иметь поколение, которое "без вмешательства государства возьмет в руки оружие и пойдет защищать собственные дома".

Пока же у нас такого времени нет и мы вынуждены пользоваться старой мобилизацией, которая предусматривает определенные ограничительные меры. Действительно в демократическом обществе это принимается неоднозначно,

– сказал Залужный.

Он также добавил, что украинское правительство должно наладить коммуникацию с обществом, чтобы "общество поняло важность вооруженной борьбы именно сегодня".

Залужный считает, что если материальная часть ресурсов зависит от партнеров, то "человеческий ресурс полностью зависит от Украины".

"Но я хочу вернуться, потому что это возможно было сделать в 23-м году, когда мы воевали с Россией. Уже сегодня мы получаем 1 600 "Шахедов" ежемесячно и 250 ракет различных типов и все они этого на 10% имеют российские компоненты", – подчеркнул посол Украины.

К слову, во время своего выступления Валерий Залужный также высказался о возможной мобилизации женщин. Он убежден, что этого нельзя допускать, но к этому прибегнут, в случае необходимости.