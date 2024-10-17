Про це він заявив під час свого виступу в Chatham House у Лондоні, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Залужний висловився про мобілізацію в Україні

Валерій Залужний зазначив, що Україна з 2013 року почала будувати демократію і з того часу вже треба було змінювати підходи до мобілізації.

Підходи до мобілізації залишалися абсолютно радянськими. А ці підходи до мобілізації, хочу вам нагадати, виникли ще за часів Петра I і їхні принципи зовсім не мінялися. Тому потрібно було це змінити, але з іншого боку ми можемо це змінити, коли матимемо час,

– сказав Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ у відставці каже, що зміни можуть відбутися, коли Україна матиме покоління, яке "без втручання держави візьме до рук зброю і піде захищати власні домівки".

Поки ж у нас такого часу немає і ми вимушені користуватися старою мобілізацією, яка передбачає певні обмежувальні заходи. Дійсно у демократичному суспільстві це приймається неоднозначно,

– сказав Залужний.

Він також додав, що український уряд має налагодити комунікацію з суспільством, аби "суспільство зрозуміло важливість збройної боротьби саме сьогодні".

Залужний вважає, що якщо матеріальна частина ресурсів залежить від партнерів, то "людський ресурс повністю залежить від України".

"Але я хочу повернутися, тому що це можливо було зробити у 23-му році, коли ми воювали з Росією. Вже сьогодні ми отримуємо 1 600 "шахедів" щомісяця і 250 ракет різних типів і всі вони цього на 10% мають російські компоненти", – наголосив посол України.

До слова, під час свого виступу Валерій Залужний також висловився про можливу мобілізацію жінок. Він переконаний, що цього не можна допускати, але до цього вдадуться, якщо буде потреба.