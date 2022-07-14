Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время беседы с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Важно Резников анонсировал хорошие новости об оружии из Германии
В ходе разговора Залужный традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Он отметил, что противник продолжает сосредоточивать свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций.
Активные боевые действия ведутся по направлениям:
- Изюм – Славянск,
- Святогорск – Славянск,
- Лисичанск – Соледар,
- Лисичанск – Северск,
- Попасная – Соледар.
Нам удается отбивать массированные атаки противника. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории,
– подчеркнул Залужный.
Генерал Милли отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS.
"Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит попадания в руки террористов", – подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.
В Украине может появиться комиссия по контролю использования западного оружия
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украине могут создать комиссию по контролю использования оружия, которую наше государство получает от западных партнеров. Контроль оборонной помощи союзников может осуществлять парламент.
По словам главы ОП, комиссия будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем за использованием оружия, полученного от партнеров.
Глава Офиса Президента заявил, что цель украинских властей – максимальная прозрачность, "насколько это возможно в условиях военного положения". Он заверил, что все полученное западное оружие стоит на учете и отправляется на фронт.
Германия передаст оружие после ремонта: смотрите видео