18 февраля, 14:38
Залужный заявил об обысках СБУ у него в 2022 году: Служба прокомментировала
Бывший главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что в 2022 году у него были обыски. В СБУ говорят, ситуация была прояснена.
Об этом сообщили 24 Каналу в пресс-службе СБУ.
Правда ли, что СБУ проводила обыски у Залужного в 2022 году?
В Службе безопасности Украины утверждают: по факту никакие обыски или следственные действия со стороны СБУ по этому адресу не состоялись.
В тот период времени происходили следственные действия СБУ в рамках другого уголовного производства по направлению борьбы с организованной преступностью по большому количеству адресов. По одному из адресов, которая фигурировала в уголовном производстве, в то время был недавно размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного,
– рассказали 24 Каналу в пресс-службе СБУ.