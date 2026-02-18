Залужный заявил об обысках СБУ у него в 2022 году: Служба прокомментировала

Бывший главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что в 2022 году у него были обыски. В СБУ говорят, ситуация была прояснена.

Об этом сообщили 24 Каналу в пресс-службе СБУ.

Правда ли, что СБУ проводила обыски у Залужного в 2022 году?

В Службе безопасности Украины утверждают: по факту никакие обыски или следственные действия со стороны СБУ по этому адресу не состоялись.

В тот период времени происходили следственные действия СБУ в рамках другого уголовного производства по направлению борьбы с организованной преступностью по большому количеству адресов. По одному из адресов, которая фигурировала в уголовном производстве, в то время был недавно размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного,

– рассказали 24 Каналу в пресс-службе СБУ.