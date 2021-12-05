За каждого завербованного херсонец получал по 2 тысячи долларов. Как орудуют на территории Украины "черные вербовщики" и как не попасть в их сети – читайте далее.

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"Зная о том, что в Украине достаточно низкий уровень заработка, предлагали через различные объявления, "сарафанное радио", что там можно подзаработать денег", – рассказал начальник управления по борьбе с трансграничной преступностью Госпогранслужбы Юрий Ковальчук.

Морякам предлагали перевозить людей на яхте. Однако те и не думали, что все происходит незаконно.

Что на самом деле делали моряки

Украинцев использовали для переправки нелегальных мигрантов из Азии в Евросоюз и Британию. И именно им была отведена роль "козла отпущения", если яхту остановят правоохранители. Об этом большинство даже не догадывались.

Наши граждане, прибывая в Турцию, попадали в сети этих организаторов, у них отбирали документы. Создавали такие условия, что они были вынуждены пойти на совершение этих деяний. Юрий Ковальчук Начальник управления борьбы с трансграничной преступностью Госпогранслужбы

Краткий курс яхтенного рулевого в Турции – и ты уже на судне с нелегалами. А там уже "как повезет".

Большинству – не повезло

По состоянию на сегодня в странах Евросоюза отбывают наказание за такие действия сотни украинцев. Сроки заключения – астрономические.

"Более 500 человек находятся. Сроки пребывания достаточно жесткие. Доходит до 25 лет лишения свободы. Только тогда эти граждане понимают, в какую передрягу они попали", – отметил Ковальчук.

К слову. Херсонский вербовщик – далеко не единственный задержанный участник трансграничной группировки. Несколько лет назад пограничники разоблачили большую преступную группу, которая "охотилась" на украинских моряков и незаконно переправляла их в Турцию через оккупированный Крым.

Чем заманивали моряков

По информации Ковальчука, часто заманивали тем, что не нужно никаких расходов из семейного бюджета.

"Все это обеспечивалось организаторами: оформление документов, билеты... Все эти условия по обучению предоставлялись уже за границей, когда они прибывали. Таким образом ситуация создает долговую кабалу для человека", – пояснил Ковальчук.



Херсонского вербовщика задержали / Фото Госпогранслужбы

Правоохранители заверили, что "черные вербовщики" – лишь местное звено трансграничных преступных группировок, занимающихся переправкой в Европу нелегальных мигрантов. Верхушка мафии орудует за границей и для украинской Фемиды – практически недосягаема.

Поэтому каждому, кто собирается принять заманчивое предложение, стоит знать, что эти факты являются серьезным основанием для подозрения:

отсутствие официального контракта;

бесплатные проезд и обучение;

значительные авансовые выплаты.

Вас могут использовать в преступных схемах. Перспективы провести остаток жизни в зарубежной тюрьме – вполне реальны.

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