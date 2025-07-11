Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Когда станут известны детали по замене послов?

В МИД отметили, что с осторожностью комментируют подобные кадровые вопросы.

Некоторые из них ввиду важности стран выходят в публичную плоскость. Так как, например, с послом Украины в США Оксаной Маркаровой, с ее потенциальной заменой. Уже это и министр подтвердил, и президент прокомментировал вчера,

– сказал Георгий Тихий.

Он добавил, что это "привычный срок ротации в системе". Речь идет примерно о 4 годах пребывания в должности. Как раз этот срок сейчас заканчивается у Оксаны Маркаровой.

Тихий отметил, что это "вполне естественная логическая история", что готовится ей замена.

"Одну из кандидатур президент вчера называл. Дипломатически замена посла – это всегда долгий процесс, потому что новый посол – это агреман", – заметил представитель МИД.

Он рассказал, что ожидается довольно длительный процесс, который может длиться даже месяц: запрос иностранной стороне на прием кандидатуры, ответ на агреман (предварительное согласие правительства одного государства на принятие определенного лица как главы диппредставительства другого), прохождение всех процедур.

Поэтому мы понимаем общественное внимание к этому, но также понимаем, что есть определенные дипломатические процедуры, которые продолжаются. Министр говорил, что будет около 20 указов президента. Указ может быть об увольнении, может быть о назначении, то есть речь идет в целом около 20 решений о возвращении, направления людей послами,

– подчеркнул представитель МИД.

Он рассказал, что большинство указов станут известны во время совещания послов, которое пройдет 21 июля в Киеве. Туда съедутся все руководители загранично-дипломатических учреждений.