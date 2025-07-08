Соответствующую информацию в интервью "Украинскому радио", обнародованном во вторник, 8 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал.

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Что сказал Сибига о кадровых решениях

В ближайшее время украинский министр ожидает новые кадровые решения в дипломатическом корпусе. По его словам, по этому поводу будет много указов украинского президента Владимира Зеленского.

Наверное, следует ожидать около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений,

– рассказал дипломат.

В то же время он назвал действующего посла Украины в США Оксану Маркарову одним из наиболее успешных послов. Впрочем, по мнению министра, скорее всего, у каждого дипломата есть "ротационный цикл".

"Я вам подтвержу, что видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах: и G7, и G20. То есть прежде всего усилить эти страны, в частности – трек США", – добавил Андрей Сибига.

К слову, СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что Владимир Зеленский сообщил для Оксаны Маркаровой о намерении ее уволить. В то же время президент предложил ей остаться в команде.