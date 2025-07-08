Відповідну інформацію в інтервʼю "Українському радіо", оприлюдненому у вівторок, 8 липня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає 24 Канал.

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Що сказав Сибіга про кадрові рішення

Найближчим часом український міністр очікує нові кадрові рішення у дипломатичному корпусі. За його словами, щодо цього буде багато указів українського президента Володимира Зеленського.

Напевно, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ,

– розповів він.

Водночас він назвав чинного посла України у США Оксану Маркарову однією з "найбільш успішних послів". Утім, на думку міністра, радше за все у кожного дипломата є "ротаційний цикл.

"Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, зокрема – трек США", – додав Андрій Сибіга.

До слова, ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляли, що Володимир Зеленський повідомив для Оксани Маркарової про намір її звільнити. Водночас президент запропонував їй залишитись в команді.