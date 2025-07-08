Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву дипломата. За його словами, нововведення відповідають реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам.

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Що відомо про зміни в структурі МЗС

У 2024 році Володимир Зеленський визначив одним з пріоритетів реформування МЗС, а також оновлення та посилення української дипломатії. Після тривалої підготовчої роботи у відомстві відновили практику проведення Колегії та на першому її засіданні затвердили нову структуру.

Департамент міжнародної безпеки та оборони України

Відтепер у міністерстві не буде департаменту роззброєння. "Це було давно, але колись такий підрозділ дійсно існував. Україна більше ніколи не буде роззброюватися. Тому в сучасній структурі матимемо Департамент міжнародної безпеки та оборони України", – написав Сибіга.

Зміни в регіональних департаментах

Серед регіональних департаментів будуть: перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій. Це приведе структуру МЗС у відповідність до європейських стандартів і практик.

Окрім того, управління США та Канади від'єднають від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, оскільки це окремий напрям роботи, який не може "змішуватися" з латиноамериканськими справами.

Введення функціонального розподілу заступників

Відтепер у відомстві будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки, заступник міністра з глобальних питань та публічної дипломатії та заступник міністра – CDTO з цифровізації.

Важливо, що спеціальний представник тепер буде лише з питань Африки. Близький Схід і Північна Африка (так званий регіон MENA) "від'єднують" в окремий департамент.

Нові окремі управління

Наприклад, управління недружніх країн, яке куруватиме перший заступник. Туди входитимуть не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Йдеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам.

Центральна Азія буде виведена в окреме управління, що свідчить про окрему увагу.

Створюють також окреме управління санкційної політики, що дозволить консолідувати процеси та підвищити ефективність санкційної роботи. "Зараз багато завдань як з посилення тиску, так і з координації елементів різних пакетів, синхронізації, аналізу дотримання санкційних режимів, закриття шляхів їх обходу тощо", – зазначив Сибіга.

Департамент економічної дипломатії та відновлення займатиметься не лише відкриттям нових ринків і сприянням українським експортерам та залученням інвестицій, але і процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України.

Як свідчення пріоритетності шляху до вступу в Альянс – окреме управління НАТО від департаменту Європейського Союзу.

Департамент світового українства та гуманітарної співпраці

Якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер – окремий департамент світового українства та гуманітарної співпраці. Це підтверджує важливу роль та пріоритетність розвитку зв'язків і взаємодії з глобальною українською спільнотою.

Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням Росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства.

HR-служба називатиметься департаментом персоналу та буде сфокусована насамперед на залученні нових кадрів і створенні мотивації.

Окрім того, Державну установу "Український інститут" і Дипломатичну академію України імені Г. Удовенка планують перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад.

З'являться також такі окремі підрозділи – відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту.

Всі ці рішення є результатом ретельної та системної роботи. Вони продиктовані потребами воєнного часу,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив українській дипломатії провести "місяць тиску на Росію" для обмеження здатності країни-агресорки виробляти засоби терору.