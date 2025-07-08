Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление дипломата. По его словам, нововведения соответствуют реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам.

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Что известно об изменениях в структуре МИД

В 2024 году Владимир Зеленский определил одним из приоритетов реформирования МИД, а также обновление и усиление украинской дипломатии. После длительной подготовительной работы в ведомстве возобновили практику проведения Коллегии и на первом ее заседании утвердили новую структуру.

Департамент международной безопасности и обороны Украины

Отныне в министерстве не будет департамента разоружения. "Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будем иметь Департамент международной безопасности и обороны Украины", – написал Сибига.

Изменения в региональных департаментах

Среди региональных департаментов будут: первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского Бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций. Это приведет структуру МИД в соответствие с европейскими стандартами и практиками.

Кроме того, управления США и Канады отсоединят от Департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, поскольку это отдельное направление работы, которое не может "смешиваться" с латиноамериканскими делами.

Введение функционального распределения заместителей

Отныне в ведомстве будут первый заместитель, который будет курировать наиболее ответственные направления, заместитель министра по вопросам европейской политики, заместитель министра по международной безопасности, заместитель министра по глобальным вопросам и публичной дипломатии и заместитель министра – CDTO по цифровизации.

Важно, что специальный представитель теперь будет только по вопросам Африки. Ближний Восток и Северная Африка (так называемый регион MENA) "отсоединяют" в отдельный департамент.

Новые отдельные управления

Например, управление недружественных стран, которое будет курировать первый заместитель. Туда будут входить не только Россия, но и ее приспешники, такие как Северная Корея или Беларусь. Речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам.

Центральная Азия будет выведена в отдельное управление, что свидетельствует об отдельном внимании.

Создают также отдельное управление санкционной политики, что позволит консолидировать процессы и повысить эффективность санкционной работы. "Сейчас много задач как по усилению давления, так и по координации элементов различных пакетов, синхронизации, анализа соблюдения санкционных режимов, закрытия путей их обхода и т.д.", – отметил Сибига.

Департамент экономической дипломатии и восстановления будет заниматься не только открытием новых рынков и содействием украинским экспортерам и привлечением инвестиций, но и процессами привлечения международной поддержки в восстановлении Украины.

Как свидетельство приоритетности пути к вступлению в Альянс – отдельное управление НАТО от департамента Европейского Союза.

Департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества

Если раньше МИД имело управление зарубежного украинства, то теперь – отдельный департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества. Это подтверждает важную роль и приоритетность развития связей и взаимодействия с глобальным украинским сообществом.

Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься в частности привлечением России и россиян к ответственности за совершенные зверства.

HR-служба будет называться департаментом персонала и будет сфокусирована прежде всего на привлечении новых кадров и создании мотивации.

Кроме того, Государственное учреждение "Украинский институт" и Дипломатическую академию Украины имени Г. Удовенко планируют превратить в полноценное высшее учебное заведение.

Появятся также такие отдельные подразделения – отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.

Все эти решения являются результатом тщательной и системной работы. Они продиктованы потребностями военного времени,

– подытожил Сибига.

Напомним, ранее Зеленский поручил украинской дипломатии провести "месяц давления на Россию" для ограничения способности страны-агрессора производить средства террора.