Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление дипломата. По его словам, нововведения соответствуют реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам.
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Что известно об изменениях в структуре МИД
В 2024 году Владимир Зеленский определил одним из приоритетов реформирования МИД, а также обновление и усиление украинской дипломатии. После длительной подготовительной работы в ведомстве возобновили практику проведения Коллегии и на первом ее заседании утвердили новую структуру.
- Департамент международной безопасности и обороны Украины
Отныне в министерстве не будет департамента разоружения. "Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будем иметь Департамент международной безопасности и обороны Украины", – написал Сибига.
- Изменения в региональных департаментах
Среди региональных департаментов будут: первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского Бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций. Это приведет структуру МИД в соответствие с европейскими стандартами и практиками.
Кроме того, управления США и Канады отсоединят от Департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, поскольку это отдельное направление работы, которое не может "смешиваться" с латиноамериканскими делами.
- Введение функционального распределения заместителей
Отныне в ведомстве будут первый заместитель, который будет курировать наиболее ответственные направления, заместитель министра по вопросам европейской политики, заместитель министра по международной безопасности, заместитель министра по глобальным вопросам и публичной дипломатии и заместитель министра – CDTO по цифровизации.
Важно, что специальный представитель теперь будет только по вопросам Африки. Ближний Восток и Северная Африка (так называемый регион MENA) "отсоединяют" в отдельный департамент.
- Новые отдельные управления
Например, управление недружественных стран, которое будет курировать первый заместитель. Туда будут входить не только Россия, но и ее приспешники, такие как Северная Корея или Беларусь. Речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам.
Центральная Азия будет выведена в отдельное управление, что свидетельствует об отдельном внимании.
Создают также отдельное управление санкционной политики, что позволит консолидировать процессы и повысить эффективность санкционной работы. "Сейчас много задач как по усилению давления, так и по координации элементов различных пакетов, синхронизации, анализа соблюдения санкционных режимов, закрытия путей их обхода и т.д.", – отметил Сибига.
Департамент экономической дипломатии и восстановления будет заниматься не только открытием новых рынков и содействием украинским экспортерам и привлечением инвестиций, но и процессами привлечения международной поддержки в восстановлении Украины.
Как свидетельство приоритетности пути к вступлению в Альянс – отдельное управление НАТО от департамента Европейского Союза.
- Департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества
Если раньше МИД имело управление зарубежного украинства, то теперь – отдельный департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества. Это подтверждает важную роль и приоритетность развития связей и взаимодействия с глобальным украинским сообществом.
Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься в частности привлечением России и россиян к ответственности за совершенные зверства.
HR-служба будет называться департаментом персонала и будет сфокусирована прежде всего на привлечении новых кадров и создании мотивации.
Кроме того, Государственное учреждение "Украинский институт" и Дипломатическую академию Украины имени Г. Удовенко планируют превратить в полноценное высшее учебное заведение.
Появятся также такие отдельные подразделения – отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.
Все эти решения являются результатом тщательной и системной работы. Они продиктованы потребностями военного времени,
– подытожил Сибига.
Напомним, ранее Зеленский поручил украинской дипломатии провести "месяц давления на Россию" для ограничения способности страны-агрессора производить средства террора.