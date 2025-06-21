Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сибиги в эфире телемарафона.

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Какие кадровые решения ожидаются в Украине

Андрей Сибига объяснил, что кадровые изменения должны состояться до совещания послов, которое запланировано на конец июля этого года.

Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат,

– сказал глава МИД.

По его словам, от руководителей украинских дипломатических учреждений ожидают конкретных результатов. В частности это касается новых военных пакетов для Украины, привлечения гуманитарной и экономической помощи, а также надлежащей поддержки граждан за рубежом.

Все это, собственно, и измеряет эффективность того или иного руководителя зарубежного учреждения. Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины,

– подытожил Сибига.

Напомним, в вечернем обращении 21 июня Владимир Зеленский заявил, что вскоре "некоторые кадровые позиции" в Украине будут изменены. В частности это касается украинского дипломатического корпуса и управления институтами.