Такое заявление в пятницу, 20 июня, обнародовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя слова Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

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Как отреагировал Сибига на заявление Путина

Владимир Путин заявил, что России принадлежит все, куда ступает нога российского солдата. На такое заявление российского диктатора резко отреагировал руководитель украинского внешнедипломатического ведомства.

Из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется одно о ноге российского солдата. На самом деле, куда бы ни ступила нога российского солдата, она приносит с собой только смерть, разрушения и опустошения. Путину безразлично на российских солдат или их ноги, оторванные украинскими дронами. Он массовый убийца собственного народа,

– заявил он.

По словам украинского министра, Владимир Путин уже уничтожил миллион солдат в "бессмысленной кровавой бане" или два миллиона ног, не достигнув ни одной стратегической цели, ставя россиян "на колени" экономически.