Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины.

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Что известно о предстоящих кадровых изменениях

Владимир Зеленский заявил, что "некоторые кадровые позиции" будут изменены. В частности это касается украинского дипломатического корпуса и управления институтами.

Чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости,

– подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что в течение месяца, в частности, во время совещания со всеми украинскими послами, будут сделаны выводы по трансформации дипломатического корпуса.

Сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию, на оккупанта, чтобы усложнить им ситуацию. Итак, чтобы упростить нам путь к миру,

– подытожил Зеленский.

К слову, в обращении Владимир Зеленский также "оценил" выступление Владимира Путина 20 июня на заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. По словам Зеленского, во время речи диктатор откровенно сказал о том, что хочет захватить всю Украину.