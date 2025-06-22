Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ.

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Сибіга висловився про необхідність тиску на Росію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що цей місяць стане важливим для України.

Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного задіяння дипломатії з метою наближення справедливого та стійкого миру для України,

– підкреслив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що ключовим завданням є обмеження здатності Росії виробляти засоби терору. За його словами, зараз дипломатична система мобілізує всі зусилля напередодні важливих заходів. Зокрема це стосується самітів ЄС і НАТО, які відбудуться вже наступного тижня.

Наступний місяць має стати місяцем тиску на Росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пактів – як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемир'я, відкидають все – вони мають зазнати руйнівних економічних ударів. Наголошую – руйнівних,

– заявив міністр закордонних справ.

Йдеться насамперед про зниження стелі ціни на російську нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень та доступу Росії до компонентів для зброї.

Нагадаємо, з 24 по 26 червня в Гаазі відбудеться саміт НАТО. Володимир Зеленський планує бути присутнім на зустрічі, однак остаточне рішення буде ухвалене напередодні.