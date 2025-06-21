Про це йшлося на пресконференції Зеленського 20 червня, пише 24 Канал.

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Зеленський планує поїздку на Саміт НАТО

Президент України 24 червня має поїхати в Гаагу, де триватиме Саміт НАТО. Однак Зеленський каже, що плани можуть змінитися. Під час візиту він не має на меті зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом. Тому якщо Трамп не поїде на саміт, Володимир Зеленський, вірогідніше за все там буде.

Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді вирішу напередодні,

– сказав президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що команди України та США зараз тримають зв'язок. Країни мають багато тем, які варто обговорити. Зараз діалог триває на рівні міністрів економіки та фінансів, зокрема через угоду, яка підписана між Україною та Сполученими Штатами.

Зеленський також говорить, що має запрошення від керваництва Нідерландів, які дуже підтримують Україну. Прзедидент додав, що серед всіх зустрічей, звичайно, важливою була б і розмова з президентом Трампом.

На полях саміту Володимир Зеленський має зустрітися з лідерами різних організацій. Якщо прездиент поїде, то матиме в Гаазі розмову з очільником Європейської ради Антоніу Коштою, главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.