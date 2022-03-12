Так, оккупанты приковали цепью своего же гранатометчика в лесу, чтобы тот не дезертировал. Кроме того, что такой поступок сам по себе не является гуманным, ввиду морозной погоды – это откровенное убийство.

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Фактически захватчики обрекли своего "товарища" на верную гибель. В результате – гранатометчик замерз насмерть. Нам это, конечно, только на руку – минус еще 1 оккупант.

Эти кадры стоит посмотреть и российским матерям, которые отправляют сыновей на войну против Украины. Пускай знают, как во "второй армии мира" относятся к своим военным.

Россияне приковали своего гранатометчика, а тот замерз насмерть: видео (18+)

Ранее разведка выяснила, что пилотам-оккупантам вообще не дают шансов катапультироваться живыми, неправильно укладывая им парашюты.

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