Заместитель комбата "Азова" Калина рассказал, как выглядит обычный день защитников Мариуполя. Он сказал, что каждый день обороны города стоит жизней защитников.

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Если вражеская авиация сбросила на какой-нибудь город бомбы – умножьте это на 100. Количество выпущенных баллистических ракет – умножайте на 10. А еще добавьте сухопутную и корабельную артиллерию. Так вы получите обычный день защитника Мариуполя,

– рассказал Калина.

Он также сказал, что бойцы, даже несмотря на полученные ранения, снова идут в бой. Он напомнил, что они не вправе не бороться.

За каждой успешной операцией стоит героический подвиг украинских военных – бойцы "Азова", морпехи, пограничники, бойцы Нацгвардии и другие,

– сказал Калина.

Добавим, что сегодня, 31 марта, командир полка "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что российские войска пытаются захватить Мариуполь, на город наступает около 14 тысяч россиян. Тем не менее, украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику в городе.

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