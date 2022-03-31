Заступник комбата "Азову" Калина розповів, як виглядає звичайний день захисників Маріуполя. Він сказав, що кожен день оборони міста коштує життів оборонців.

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Якщо ворожа авіація скинула на якесь місто бомби – помножте це на 100. Кількість випущених балістичних ракет – множте на 10. А ще додайте сухопутну і корабельну артилерію. Так ви отримаєте звичайний день оборонця Маріуполя,

– розповів Калина.

Він також сказав, що бійці навіть попри отримані поранення знову йдуть у бій. Він нагадав, що вони не мають права не боротись.

За кожною успішною операцією стоїть героїчний чин українських військових – бійці "Азову", морпіхи, прикордонники, бійці Нацгвардії та інші,

– сказав Калина.

Додамо, що сьогодні, 31 березня, командир полку "Азов" Денис Прокопенко повідомив, що російські війська намагаються захопити Маріуполь, на місто наступає близько 14 тисяч росіян. Проте українські захисники продовжують знищувати ворожу техніку у місті.

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