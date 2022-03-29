Про це розповів начальник штабу полку "Азов", капітан Богдан Кротевич.

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Він розповів, що загалом у Маріуполі воює регулярна армія РФ разом з військами самопроголошених республік Донбасу. Також тампомітили підрозділи "Собри", яких задіюють у штурмі будівель.

Тактика ворога формується з того, що виїжджають танки та знищують будівлі, незалежно від того, чи знаходяться там українські війська. Повністю знищують будівлі з першого до останнього поверху. Потім закидають, як м’ясом, своєю піхотою українські позиції,

– пояснив Кроткевич.

Він додав, що противник зазнав великих втрат в техніці та піхотній силі, проте ресурси в них великі.

За його словами, щодня ворог втрачає російських військових у кількості від взводу до роти, а також стабільно – близько 4 танків в районах Маріуполя.

Водночас авіація та артилерія окупантів майже завжди працює по житлових кварталах. "Наразі 70 – 80% Маріуполя просто знищено. Українське населення досі сидить по підвалах, не знаючи, що їм робити", – каже Кроткевич.

Коментар начальника штабу полку "Азов" щодо ситуації в Маріуполі:

До слова, росіяни стирають з лиця землі Маріуполь, вбиваючи мирних жителів. Річ у тім, що це місто – стратегічно важливе для окупантів, бо воно є основним тиловим пунктом постачання. Деталі – читайте за посиланням.

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