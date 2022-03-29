Крім того, розвідка повідомила, що українські сили продовжують контратакувати на північному заході від Києва, зокрема, в Ірпені, Бучі та Гостомелі.
До теми Чому Маріуполь – стратегічно важливий для ворога: пояснення начальника штабу "Азову"
Росіяни загрожують ударним потенціалом
Ці атаки мали певний успіх – загарбників відкинули з низки позицій. Однак Росія все одно становить серйозну загрозу для цих міст через свої ударні можливості.
В інших місцях російські сили зберігають блокуючі позиції. Вони намагаються реорганізувати та перегрупувати свої війська.
До теми – Грецький дипломат про Маріуполь: Те, що я бачив, сподіваюся, ніхто ніколи не побачить: