Кроме того, разведка сообщила, что украинские силы продолжают контратаковать к северо-западу от Киева, в частности, в Ирпене, Буче и Гостомеле.
Почему Мариуполь – стратегически важный для врага: объяснение начальника штаба "Азова"
Россияне угрожают ударным потенциалом
Эти атаки имели определенный успех – захватчиков отбросили с ряда позиций. Однако Россия все равно представляет серьезную угрозу городу для этих городов из-за своих ударных возможностей.
В других местах русские силы сохраняют блокирующие позиции. Они пробуют реорганизовать и перегруппировать свои войска.
Тема – Греческий дипломат о Мариуполе: То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит: