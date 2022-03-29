Кроме того, разведка сообщила, что украинские силы продолжают контратаковать к северо-западу от Киева, в частности, в Ирпене, Буче и Гостомеле.

Почему Мариуполь – стратегически важный для врага: объяснение начальника штаба "Азова"

Россияне угрожают ударным потенциалом

Эти атаки имели определенный успех – захватчиков отбросили с ряда позиций. Однако Россия все равно представляет серьезную угрозу городу для этих городов из-за своих ударных возможностей.

В других местах русские силы сохраняют блокирующие позиции. Они пробуют реорганизовать и перегруппировать свои войска.