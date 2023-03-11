В оперативном командовании "Юг" отреагировали на инцидент. В отношении военного уже приняли решение.

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Какие меры будут принимать в отношении военного

Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц Сил обороны в условиях военного положения,

– заявила Наталья Гуменюк.

Представительница координационного пресс-центра Сил обороны Юга заверила, что заместителя начальника Болградского райцентра комплектования перевели в одно из боевых подразделений. Такое решение было принято после того, как в сети появилось видео, как военный танцует под песни исполнителей из России.

Наталья Гуменюк объяснила, что действия любого военного должны отвечать поставленным задачам в условиях войны.

Видео, всколыхнувшее сеть

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