В оперативном командовании "Юг" отреагировали на инцидент. В отношении военного уже приняли решение.
Смотрите также Отказ от российского или иностранного: какую музыку украинцы слушали в 2022 году
Какие меры будут принимать в отношении военного
Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц Сил обороны в условиях военного положения,
– заявила Наталья Гуменюк.
Представительница координационного пресс-центра Сил обороны Юга заверила, что заместителя начальника Болградского райцентра комплектования перевели в одно из боевых подразделений. Такое решение было принято после того, как в сети появилось видео, как военный танцует под песни исполнителей из России.
Наталья Гуменюк объяснила, что действия любого военного должны отвечать поставленным задачам в условиях войны.
Видео, всколыхнувшее сеть
Награда блогерши Волощук от разведки: коротко
- Блогерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен (Оксана Волощук – 24 Канал) показала отличие "за содействие военной разведке Украины II степени" от Главного управления разведки Минобороны Украины.
- Впоследствии она написала: "Комик стал президентом, "эскортница" получила орден, а вы такие правильные не получили ни**я". Впоследствии удалила эти слова. Следует заметить, что еще в 2020 году она говорила о Крыме: "Неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".
- В разведке о награждении Волощук заявили, что у них задачи выполняют немало публичных и непубличных людей. Заверили также, что люди разных профессий могут оказывать помощь разведке.
- В то же время методы и способы достижения победы должны быть тайными: "Военная разведка – особенно в воюющей стране – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи".
- В ГУР также рассказали, что по понятным причинам, не могут раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность. Заверили, что работают эффективно, но не могут публиковать все методы достижения своей работы.
- Подробнее о Ксюше Манекен – читайте здесь.