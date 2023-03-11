В Оперативному командуванні "Південь" відреагували на інцидент. Щодо військового вже ухвалили рішення.
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Яких заходів вживатимуть щодо військового
Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану,
– заявила Наталія Гуменюк
Речниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня запевнила, що заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів. Таке рішення ухвалили після того, як у мережі з'явилось відео, як військовий танцює під пісні виконавців з Росії.
Наталія Гуменюк пояснила, що дії будь-якого військового мають відповідати поставленим завданням в умовах війни.
Відео, яке сколихнуло мережу
Нагорода блогерки Волощук від розвідки: коротко
- Блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен (Оксана Волощук – 24 Канал) показала відзнаку "за сприяння воєнній розвідці України II ступеня" від Головного управління розвідки Міноборони України.
- Згодом вона написала: "Комік став президентом, "ескортниця" отримала орден, а ви такі правильні не отримали ні**я". Згодом видалила ці слова. Варто зауважити, що ще у 2020 році вона говорила про Крим: "Неважливо чий півострів, головне – аби там було мирно".
- У розвідці щодо винагороди Волощук заявили, що в них завдання виконують чимало публічних та непублічних людей. Запевнили також, що люди різних професій можуть надавати допомогу розвідці.
- Водночас методи та способи досягнення перемоги наразі мають бути приховані: "Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання".
- Детальніше про Ксюшу Манекен – читайте тут.