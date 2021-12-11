Информацию о приобщении Головатого к руководящему составу Венецианской комиссии сообщили в пресс-службе Конституционного Суда.

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11 декабря заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый избран членом бюро Венецианской комиссии, которое является ее главным руководящим органом,

– отметили в КСУ.

Там уточнили, что избрание состоялось на 129 пленарном заседании Венецианской комиссии.

По уставу Венецианской комиссии в состав Бюро входят 7 членов: президент, три вице-президента и четыре других члена.

Что известно о Венецианской комиссии

Она была основана в 1990 году, после падения Берлинской стены как инструмент неотложной помощи в конституционном строительстве во время демократических изменений.

Членами Венецианской Комиссии являются все 47 государств-членов Совета Европы, а также еще 15 государств Азии, Африки, Америки (в частности, США, Канада, Республика Корея, Израиль, Бразилия, Мексика). В общей сложности комиссия насчитывает 62 члена.