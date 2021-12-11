Информацию о приобщении Головатого к руководящему составу Венецианской комиссии сообщили в пресс-службе Конституционного Суда.

Читайте также Венецианская комиссия избрала нового президента

Головатый вошел в руководство Венецианской комиссии

11 декабря заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый избран членом бюро Венецианской комиссии, которое является ее главным руководящим органом,
– отметили в КСУ.

Там уточнили, что избрание состоялось на 129 пленарном заседании Венецианской комиссии.

Состав бюро комиссии: что известно

По уставу Венецианской комиссии в состав Бюро входят 7 членов: президент, три вице-президента и четыре других члена.

В настоящее время обновленный состав бюро такой:

  • президент – представитель от Франции;
  • три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии;
  • четыре других члена – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины.

Что известно о Венецианской комиссии

Она была основана в 1990 году, после падения Берлинской стены как инструмент неотложной помощи в конституционном строительстве во время демократических изменений.

Членами Венецианской Комиссии являются все 47 государств-членов Совета Европы, а также еще 15 государств Азии, Африки, Америки (в частности, США, Канада, Республика Корея, Израиль, Бразилия, Мексика). В общей сложности комиссия насчитывает 62 члена.

К слову, Жернаков об отборе судей в КСУ: смотрите видео