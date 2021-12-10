До этого должность занимал итальянский юрист Джанни Букиккио. Он был председателем комиссии с 2009 года и продолжит сотрудничество как ее специальный представитель.

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С 2010 года Клэр Бази-Малори была членом Конституционного суда Франции. К Венецианской комиссии присоединилась в 2014 году.

За 40 лет карьеры была на других должностях во Франции. Три года входила в состав комиссии по компенсации потерь жертвам из-за антисемитского законодательства, которое приняли во время нацистской оккупации Франции.

В 2010 году Бази-Малори стала членом Конституционного совета Франции. Также получила Орден Почетного легиона – высшую государственную награду.

На должность Бази-Малори заступит с 10 декабря и будет занимать ее 2 года. В 2023 году она имеет право переизбраться.

Обратите внимание! Венецианская комиссия – это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Учреждение предоставляет заключения о том, соответствуют ли проекты законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

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