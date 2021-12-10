До цього посаду обіймав італійський юрист Джанні Букіккіо. Він був головою комісії з 2009 року і продовжить співпрацю як її спеціальний представник.

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З 2010 року Клер Базі-Малорі була членкинею Конституційного суду Франції. До Венеціанської комісії долучилась у 2014 році.

За 40 років кар'єри була на інших посадах у Франції. Три роки входила до складу комісії з компенсації втрат жертвам через антисемітське законодавство, яке ухвалили під час нацистської окупації Франції.

У 2010 році Базі-Малорі стала членом Конституційної ради Франції. Також отримала Орден почесного легіону – найвищу державну нагороду.

На посаду Базі-Малорі заступить з 10 грудня і обійматиме її 2 роки. У 2023 році вона має право переобратися.

Зверніть увагу! Венеційська комісія – це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Установа надає висновки про те, чи відповідають проєкти законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

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