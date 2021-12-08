Це питання мали розглянути 10 – 11 грудня на 129 пленарній сесії Венеційської комісії. Про це розповіла представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

Читайте також Олігархи примусово ділитимуться грішми з дітьми

Проте справу перенесли на наступну пленарну сесію, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року. ️Висновок мають надати за терміновою процедурою. ️

Закон про олігархів: що треба знати

Антиолігархічний закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів високопосадовців з ними. Президент Володимир Зеленський 5 листопада невідкладно підписав його.

Відповідно до ініціативи, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак

бере участь у політичному житті;

має вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.

В Україні створять відповідний реєстр, куди вноситимуть осіб, яких вважають олігархами.