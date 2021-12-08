Це питання мали розглянути 10 – 11 грудня на 129 пленарній сесії Венеційської комісії. Про це розповіла представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.
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Проте справу перенесли на наступну пленарну сесію, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року. ️Висновок мають надати за терміновою процедурою. ️
Закон про олігархів: що треба знати
Антиолігархічний закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів високопосадовців з ними. Президент Володимир Зеленський 5 листопада невідкладно підписав його.
Відповідно до ініціативи, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак
- бере участь у політичному житті;
- має вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій;
- підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.
В Україні створять відповідний реєстр, куди вноситимуть осіб, яких вважають олігархами.