Этот вопрос должны были рассмотреть в 10 – 11 декабря на 129 пленарной сессии Венецианской комиссии. Об этом рассказала представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря
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Однако дело перенесли на следующую пленарную сессию, которая состоится во второй половине января 2022 года. Заключение должны предоставить по срочной процедуре. ️
Закон об олигархах: что надо знать
Антиолигархический закон устанавливает четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов чиновников с ними. Президент Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал его.
Согласно инициативе, олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из таких признаков.
- участвует в политической жизни;
- имеет влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий;
- подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов.
В Украине создадут соответствующий реестр, куда будут вносить лиц, которых считают олигархами.