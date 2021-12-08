Этот вопрос должны были рассмотреть в 10 – 11 декабря на 129 пленарной сессии Венецианской комиссии. Об этом рассказала представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря

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Однако дело перенесли на следующую пленарную сессию, которая состоится во второй половине января 2022 года. Заключение должны предоставить по срочной процедуре. ️

Закон об олигархах: что надо знать

Антиолигархический закон устанавливает четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов чиновников с ними. Президент Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал его.

Согласно инициативе, олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из таких признаков.

участвует в политической жизни;

имеет влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов.

В Украине создадут соответствующий реестр, куда будут вносить лиц, которых считают олигархами.

Обратите внимание! Законопроект об олигархах отправили для выводов Венецианской комиссии еще перед тем, как он прошел второе чтение. Тогда Зеленский рассказал, что глава комиссии Джани Букиккио якобы удивился из-за такой поспешности.

Олигархи не на шутку испугались инициативы Зеленского, Честная политика – смотрите видео: