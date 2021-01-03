Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил, что причиной пандемии коронавируса стала утечка COVID-19 из Уханьского института вирусологии. Это, по его словам, самая вероятная причина пандемии.

Что сказал Поттингер

Последние результаты разведок указывают на утечку вируса из секретного института вирусологии Уханя. Об этом заявил Поттингер, пишет Daily Mail.

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Растет число доказательств того, что лаборатория, вероятно, является наиболее вероятным источником вируса,

– заявил чиновник.

Он добавил, что патоген мог оказаться снаружи из-за утечки или аварии.

По словам чиновника, институт вирусологии расположен неподалеку рынка с морепродуктами. Впрочем, власти Пекина уже якобы отвергли версию о том, что коронавирус появился на рынке морепродуктов.

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