Заступник радника президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Метью Поттінгер заявив, що причиною пандемії коронавірусу став витік COVID-19 з Уханьского інституту вірусології. Це, за його словами, найімовірніша причина пандемії.

Що сказав Поттінгер

Останні результати розвідок вказують, що вірус витік із секретного Інституту вірусології Уханю. Про це заявив Поттінгер, пише Daily Mail.

Цікаво Відстежує частинки COVID-19 у повітрі: іспанські науковці винайшли унікальний біосенсор

Зростає кількість доказів того, що лабораторія, ймовірно, є найбільш вірогідним джерелом вірусу,

– заявив чиновник.

Він додав, що патоген міг опинитися назовні через витік або аварію.

За словами чиновника, інститут вірусології розташований неподалік ринку з морепродуктами. Втім, влада Пекіна вже нібито відкинула версію про те, що коронавірус з'явився на ринку морепродуктів.

Версії походження коронавірусу: головне