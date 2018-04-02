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Заместитель главы АМПУ Полторацкий находится под следствием?

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Николай Полторацкий
Николай Полторацкий / Фото из открытых источников

Прокуратура открыла уголовное производство, в котором фигурирует Николай Полторацкий, который занимает должность заместителя руководителя "Администрации морских портов Украины" (АМПУ).

Чиновника обвиняют в превышении служебных полномочий и ряде других нарушений, сообщает "Голос".

Ранее Полторацкий работал главным специалистом отдела внутренних расследований и предотвращения коррупционных и экономических правонарушений в Министерстве инфраструктуры Украины. В 2016 году он был переведен в АМПУ, где ему так и не удалось сработаться с руководителем администрации, латвийцем Райвисом Вецкагансом.

Балтиец сетовал, что не имеет никакого влияния на навязанного ему сотрудника, лоббирующего интересы донецкого олигарха Рината Ахметова. Конфликт между чиновниками пока ещё не перешел в публичную плоскость, но из разных источников известно, что у Райвиса состоялся серьёзный разговор с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном касательно неконтролируемого Полторацкого и латвиец даже настоятельно требовал увольнения своего заместителя. Министр пообещал исправить ситуацию. На сегодняшний день очередной уход иностранного руководителя с украинского государственного предприятия стал бы громким скандалом, который никому не нужен.

Полторацкий известен своими тесными связями с донецким бизнесменом Ринатом Ахметовым. Одна из компаний группы СКМ Ахметова – "Лемантрас". Она специализируется на организации железнодорожных перевозок собственным подвижным составом и оказании транспортно-экспедиторских услуг. В планах Полторацкого – создание дноуглубительного флота за счёт кредитов, которые будут выплачиваться госпредприятием. Сам же флот больше нужен Ахметову, в том числе и в интересах компании "Лемантрас". В администрации ни для кого не секрет, крепкая дружба Ахметова и Полторацкого, так как последний делает всё, чтобы продвигать интересы "Лемантраса", даже если в этом нет никакой выгоды для самой администрации.

Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Ринат Ахметов
Источник: 24 Канал
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