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Заступник голови АМПУ Полторацький перебуває під слідством?

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Микола Полторацький
Микола Полторацький / Фото з відкритих джерел

Прокуратура відкрила кримінальне провадження, в якому фігурує Микола Полторацький, який обіймає посаду заступника керівника "Адміністрації морських портів України" (АМПУ).

Чиновника звинувачують у перевищенні службових повноважень і низці інших порушень, повідомляє "Голос".

Раніше Полторацький працював головним спеціалістом відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним і економічним правопорушенням у Міністерстві інфраструктури України. У 2016-му його перевели в АМПУ, де йому так і не вдалося спрацюватися з керівником адміністрації, латвійцем Райвіс Вецкагансом.

Балтієць нарікав, що не має ніякого впливу на нав'язаного йому співробітника, лобіює інтереси донецького олігарха Ріната Ахметова. Конфлікт між чиновниками поки ще не перейшов у публічну площину, але з різних джерел відомо, що у Райвіса відбулася серйозна розмова з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном щодо неконтрольованого Полторацького, і латвієць навіть наполегливо вимагав звільнення свого заступника. Міністр пообіцяв виправити ситуацію, оскільки сьогодні черговий відхід іноземного керівника з українського державного підприємства став би гучним скандалом, який нікому не потрібен.

Полторацький є відомим завдяки своїм тісним зв'язками з донецьким бізнесменом Рінатом Ахметовим. Одна з компаній групи СКМ Ахметова – "Лемантрас". Вона спеціалізується на організації залізничних перевезень власним рухомим складом і наданні транспортно-експедиторських послуг. У планах Полторацького – створення днопоглиблювального флоту за рахунок кредитів, які будуть виплачуватися держпідприємством. Сам же флот більше є потрібним Ахметову, в тому числі і в інтересах компанії "Лемантрас". В адміністрації ні для кого не є секретом міцна дружба Ахметова та Полторацького, оскільки останній робить все, щоб просувати інтереси "Лемантрасу", навіть якщо в цьому немає ніякої вигоди для самої адміністрації.

Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Рінат Ахметов
Джерело: 24 Канал
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