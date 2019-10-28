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      Заместитель министра инфраструктуры Лавренюк подал в отставку: что о нем известно

      85 Читати новину українською
      Юрий Лавренюк
      Юрий Лавренюк / cfts.org.ua

      Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк подал в отставку. Он занимал эту должность три с половиной года.

      Лавренюк заявил, что его функция в министерстве с приходом новой команды подошла к концу, и "нужно двигаться дальше".

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      Он также поблагодарил всю команду Министерства инфраструктуры за работу.

      Что известно о Юрии Лавренюке?
      Юрий Лавренюк занимал должность заместителя министра с мая 2016 года. Он был последним заместителем экс-министра Владимира Омеляна, который еще оставался в команде министерства.

      Недавно, экс-депутат Сергей Лещенко обвинял Юрия Лавренюка в крышевании коррупционных схем. В частности, по информации Лещенко, заместитель министра с помощью подконтрольных ему силовиков осуществлял давление на руководителей предприятий, чтобы получить доступ к финансовым потокам. Благодаря созданию так называемых "служб безопасности" люди Лавренюка, якобы, выводили из предприятий миллионы гривен.

      Ранее сообщалось, что в начале сентября Печерский суд Киева возобновил уголовное дело против Юрия Лавренюка по статье "Служебная халатность", закрытую несколькими месяцами ранее.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Лавренюк Владислав Криклий Министерство инфраструктуры
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