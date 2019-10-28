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      Заступник міністра інфраструктури Лавренюк подав у відставку: що про нього відомо

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      Юрій Лавренюк
      Юрій Лавренюк / cfts.org.ua

      Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк подав у відставку. Він займав цю посаду три з половиною роки.

      Лавренюк заявив, що його функція у міністерстві з приходом нової команди підійшла до кінця, і "потрібно рухатися далі".

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      Він також подякував усій команді Міністерства інфраструктури за роботу. 

      Що відомо про Юрія Лавренюка? Юрій Лавренюк займав посаду заступника міністра з травня 2016 року. Він був останнім заступником ексміністра Володимира Омеляна, який ще залишався у команді міністерства.

      Нещодавно, ексдепутат Сергій Лещенко звинувачував Юрія Лавренюка у кришуванні корупційних схем. Зокрема, за інформацією Лещенка, заступник міністра за допомогою підконтрольних йому силовиків здійснював тиск на керівників підприємств, щоб отримати доступ до фінансових потоків. Завдяки створенню так званих "служб безпеки" люди Лавренюка, нібито, виводили з підприємств мільйони гривень. 

      Раніше повідомлялося, що на початку вересня Печерський суд Києва поновив кримінальну справу проти Юрія Лавренюка за статтею "Службова недбалість", закриту кількома місяцями раніше.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Юрій Лавренюк
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