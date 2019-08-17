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      Заместитель председателя Нацполиции Бушуев подал в отставку

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      Константин Бушуев
      Константин Бушуев / Фото из открытых источников

      Заместитель начальника Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил о своей отставке.

      Соответствующее заявление Бушуев разместил на своей странице в Facebook.

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      Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины – это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить,
      – написал Бушуев.

      Он отметил, что верит, что "философия заложенную в 2015 году доме Деканоидзе – процесс построения новой полиции, все-таки найдет отражение в подходах Национальной полиции".

      Бушуев подчеркнул, что "полиция – это сервисная служба для общества, и никак иначе".

      Команде Национальной полиции Бушуев напоследок пожелал "оправдать ожидания общества".

       

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      Теги: Полиция Новости Украины Новости политики
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