Заместитель начальника Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил о своей отставке.

Соответствующее заявление Бушуев разместил на своей странице в Facebook.

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Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины – это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить,

– написал Бушуев.

Он отметил, что верит, что "философия заложенную в 2015 году доме Деканоидзе – процесс построения новой полиции, все-таки найдет отражение в подходах Национальной полиции".

Бушуев подчеркнул, что "полиция – это сервисная служба для общества, и никак иначе".

Команде Национальной полиции Бушуев напоследок пожелал "оправдать ожидания общества".