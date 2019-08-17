Заместитель председателя Нацполиции Бушуев подал в отставку
Заместитель начальника Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил о своей отставке.
Соответствующее заявление Бушуев разместил на своей странице в Facebook.
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Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины – это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить,
– написал Бушуев.
Он отметил, что верит, что "философия заложенную в 2015 году доме Деканоидзе – процесс построения новой полиции, все-таки найдет отражение в подходах Национальной полиции".
Бушуев подчеркнул, что "полиция – это сервисная служба для общества, и никак иначе".
Команде Национальной полиции Бушуев напоследок пожелал "оправдать ожидания общества".