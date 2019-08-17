Заступник голови Нацполіціі Бушуєв подав у відставку
Заступник начальника Національної поліції України Костянтин Бушуєв повідомив про свою відставку.
Відповідну заяву Бушуєв розмістив на своїй сторінці у Facebook.
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Отже, 20 років в міліції + 4 роки в Національній поліції України – це величезний період життя, який сьогодні добіг до кінця. Спасибі всім, з ким мав честь служити,
– написав Бушуєв.
Він зазначив, що вірить, що "філософія закладену в 2015 році Хатією Деканоїдзе – процес побудови нової поліції, все-таки знайде відображення в підходах Національної поліції".
Бушуєв наголосив, що "поліція – це сервісна служба для суспільства, і ніяк інакше".
Команді Національної поліції Бушуєв наостанок побажав "виправдати очікування суспільства".