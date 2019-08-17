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      Заступник голови Нацполіціі Бушуєв подав у відставку

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      Костянтин Бушуєв
      Костянтин Бушуєв / Фото з відкритих джерел

      Заступник начальника Національної поліції України Костянтин Бушуєв повідомив про свою відставку.

      Відповідну заяву Бушуєв розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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      Отже, 20 років в міліції + 4 роки в Національній поліції України – це величезний період життя, який сьогодні добіг до кінця. Спасибі всім, з ким мав честь служити,
      – написав Бушуєв.

      Він зазначив, що вірить, що "філософія закладену в 2015 році Хатією Деканоїдзе – процес побудови нової поліції, все-таки знайде відображення в підходах Національної поліції".

      Бушуєв наголосив, що "поліція – це сервісна служба для суспільства, і ніяк інакше".

      Команді Національної поліції Бушуєв наостанок побажав "виправдати очікування суспільства".

       

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція
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