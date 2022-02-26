О метках предостерегают специалисты Госспецсвязи. Они подчеркивают, что псевдообъявление на замках следует немедленно снимать.

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Мародеры "поднимают голову" в трудные времена

Идея меток в виде фейковых объявлений состоит в том, чтобы проверить, будет ли кто-то отпирать квартиру. Если же объявление будет оставаться, значит квартира свободна.

Не выехавших киевлян призывают пристально следить за соседней дверью. Мошенники могут массово грабить столичные дома, которые украинцы вынужденно покинули.

Как всегда в трудные времена, поднимают голову мародеры,

– подчеркнули в Госспецсвязи.

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