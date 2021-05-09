Вампир в шоке: в Замке Дракулы открыли центр вакцинации от COVID-19
В Замке Дракулы в Румынии открыли центр прививки против коронавируса. Все люди, которые там вакцинируются, получат специальный "диплом вакцинированного в замке Бран".
Источник:Castelul Bran
Вакцинировать будут всех желающих препаратом от Pfizer-BioNTech. Прививаться в Замке Дракулы люди смогут каждые выходные в течение мая.
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Администрация подчеркнула, что доступ к центру вакцинации не предусматривает возможность также бесплатно посетить замок Бран. В то же время все привитые смогут свободно посетить выставку средневековых инструментов пыток.
Что известно о замке Бран
- Замок Бран вошел в историю как убежище главного вампира в истории мировой культуры – графа Дракулы.
- В частности, Замок Дракулы описал в своем романе Брэм Стокер.
- Древние предания гласят, что в замке также останавливался Влад Цепеш – реальный исторический герой, которого считают прототипом Дракулы.
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