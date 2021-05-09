В Замке Дракулы в Румынии открыли центр прививки против коронавируса. Все люди, которые там вакцинируются, получат специальный "диплом вакцинированного в замке Бран".

Вакцинировать будут всех желающих препаратом от Pfizer-BioNTech. Прививаться в Замке Дракулы люди смогут каждые выходные в течение мая.

Заметьте "Пиво в обмен на укол": как в мире поощряют вакцинироваться против COVID-19

Администрация подчеркнула, что доступ к центру вакцинации не предусматривает возможность также бесплатно посетить замок Бран. В то же время все привитые смогут свободно посетить выставку средневековых инструментов пыток.

Что известно о замке Бран

Замок Бран вошел в историю как убежище главного вампира в истории мировой культуры – графа Дракулы.

В частности, Замок Дракулы описал в своем романе Брэм Стокер.

Древние предания гласят, что в замке также останавливался Влад Цепеш – реальный исторический герой, которого считают прототипом Дракулы.

Обратите внимание! Румыния стала не первой страной, которая обустроила центр вакцинации в своей туристической "визитке". В частности, прививают от коронавируса также в "Диснейленде" во Франции.