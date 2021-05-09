У Замку Дракули у Румунії відкрили центр щеплення проти коронавірусу. Усі люди, які там вакцинуються, отримають спеціальний "диплом вакцинованого у замку Бран".

Вакцинуватимуть усіх охочих препаратом від Pfizer-BioNTech. Щепитися у Замку Дракули люди зможуть щовихідних упродовж травня. Зауважте "Пиво в обмін на укол": як у світі заохочують вакцинуватись проти COVID-19 Адміністрація наголосила, що доступ до центру вакцинації не передбачає можливість також безплатно завітати у замок Бран. Водночас усі щеплені зможуть вільно відвідати виставку середньовічних інструментів тортур. Що відомо про замок Бран Замок Бран увійшов в історію як притулок головного вампіра в історії світової культури – Графа Дракули.

Зокрема, Замок Дракули описав у своєму романі Брем Стокер.

Давні перекази свідчать, що у замку також зупинявся Влад Цепеш – реальний історичний герой, якого вважають прототипом Дракули. Зверніть увагу! Румунія стала не першою країною, яка облаштувала центр вакцинації у своїй туристичній "візитівці". Зокрема, щеплюють від коронавірусу також у "Діснейленді" у Франції.